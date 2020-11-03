Казань, , 12:23 — REGNUM В столице Татарии сотрудники полиции раскрыли кражу крупной суммы денег у 80-летней женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 ноября в пресс-службе управления МВД России по городу Казани.

С заявлением о пропаже 10 тыс. евро потерпевшая обратилась 28 октября. Правоохранителям женщина сообщила, что накануне по пути следования от банка до улицы Амирхана неизвестный похитил у нее крупную денежную сумму. Пенсионерка рассказала, что купила в банке 250 долларов и 10 тыс. евро, а купюры убрала в два разных пакета. Дома женщина не смогла найти один сверток с наличностью. Затем горожанка повторно обратилась в банк с просьбой просмотреть записи с камер видеонаблюдения для того, чтобы удостовериться, что деньги пропали не в банке. Ответ из учреждения женщина в течение суток не получила и обратилась в полицию.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения банка и выяснили, что после женщины через несколько минут в кассовую зону заходил мужчина. Его личность удалось установить. В ходе опроса он подтвердил, что посещал банк, но сверток с деньгами не находил и не забирал. Но при повторном изучении записи полицейские все-таки установили причастность ранее опрашиваемого мужчины. На видео выявили фрагмент, где он наклоняется в зоне кассы и убирает что-то под куртку. Был организован обыск по месту жительства подозреваемого. 41-летний мужчина, снова увидев стражей порядка, дал признательные показания и выдал похищенное. Мужчина подтвердил, что увидел пакет с деньгами и присвоил их.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИА REGNUM ранее сообщало, в апреле казанские полицейские задержали 34-летнего местного жителя и установили его причастность к 11 кражам из супермаркетов города. Злоумышленник по всем фактам хищения дал признательные показания и был заключен под стражу.

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