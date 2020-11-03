Кабул, , 12:18 — REGNUM В Афганистане в результате атаки на военную базу в провинции Кундуз пострадали не менее 24 человек, включая военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача одной из местных больниц.

Отмечается, что нападение произошло 3 ноября в районе Имам Шахиб. По данным источников, взорвался заминированный автомобиль. После этого началась перестрелка между боевиками и военнослужащими.

В результате были госпитализированы 14 военнослужащих и 10 мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 ноября, в Кабуле в результате нападения группы боевиков на университет были убиты не менее 19 человек.

В нападении на университет принимали участие трое боевиков, которые были уничтожены в результате операции афганских сил безопасности, продолжавшейся порядка шести часов.

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