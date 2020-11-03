Кейптаун, , 12:03 — REGNUM Полиция города Кейптаун расследует убийство семи человек в результате стрельбы в районе Гугулету. Об этом сообщает Eye Witness News со ссылкой на заявление полиции.

В соответствии с заявлением, вооруженные лица проникли в дом в районе Гугулету и открыли беспорядочный огонь по его жителям, убив трех женщин и четырех мужчин.

Еще два человека получили ранения и были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия в поисках улик. Ранее в этом районе совершались убийства на почве конфликта интересов местных бизнесменов.