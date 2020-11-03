Бамако, , 11:55 — REGNUM Военно-воздушные силы (ВВС) Франции ликвидировали более 50 боевиков в результате авиаударов в центральной части Мали. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление министра вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

В соответствии с заявлением, боевики, связанные с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были убиты недалеко от границ с Буркина-Фасо и Нигером. У них было изъято оружие и другое оборудование для ведения боевых действий.

Парли заявила, что Франция будет продолжать поддерживать малийскую армию в ее усилиях в борьбе против боевиков, которые проявляют активность во всем сахельском регионе. Сахель — тропический саванный регион в Африке, который является своеобразным переходом между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге. Включает десять стран: Сенегал, Мали, Мавританию, Нигер, Буркина-Фасо, Чад, Алжир, Нигерию, Судан, Эритрею.

Эксперты опасаются, что августовский государственный переворот в Мали сорвет усилия по борьбе с повстанцами.

В Сахельском регионе размещены более 5000 французских военнослужащих. Обширный полупустынный регион также сталкивается с проблемами межэтнического насилия, торговли людьми и наркотиками, а также бандитизма.

Как передавало ИА REGNUM, ранее представитель ООН назвал кризис в Сахеле наиболее острым гуманитарным кризисом в Африке.

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