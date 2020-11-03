Ульяновск, , 11:45 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области вынесен приговор по делу о взяточничестве в местном колледже. Незаконное вознаграждение передали 15 студентов, сообщает региональная прокуратура.

По данным правоохранителей, в 2019 году один из преподавателей Димитровградского технического колледжа неоднократно брал у студентов «по 13,5 тыс. рублей» взятки. В ходе расследования было установлено, что злоумышленник организовывал изготовление выпускных работ, составление положительных отзывов на них и допуск к защите, а также оказывал содействие при рассмотрении на заседаниях государственной экзаменационной комиссии.

В результате, как установило следствие, 15 обучающихся неправомерно получили дипломы о среднем профессиональном образовании.

Суд признал злоумышленника виновным в получении взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), оштрафовав его на 850 тыс. рублей.

В надзорном ведомстве отмечают, что данный приговор планируется обжаловать, так как государственное обвинение настаивало на реальном лишении свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Карсунском районе Ульяновской области с экс-руководителя подразделения муниципального органа через суд взысканы средства, полученные в качестве взятки. По данным следствия, злоумышленница попросила за «услугу» 80 тыс. рублей.

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