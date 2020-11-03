Красногорск, , 11:37 — REGNUM В московской квартире подозреваемого в убийстве бизнесмена Владимира Маругова нашли пенсионера, прикованного к кровати наручниками. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Московской области.

Также в помещении находился мужчина, присматривавший за пленником. Пенсионер рассказал, что у него вымогали квартиры.

Следствие предполагает причастность подозреваемого в убийстве Владимира Маругова к ряду преступлений, связанных с квартирами одиноких граждан в Москве и Подмосковье.

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Владимир Маругов был владельцем и генеральным директором ряда предприятий. Его убили в ночь на 2 ноябре в собственном доме в Подмосковье.

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