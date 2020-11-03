Истра, Московская область, , 11:31 — REGNUM Следователи нашли в доме подозреваемого в убийстве бизнесмена Владимира Маругова прикованного к кровати пенсионера, задержанный может быть причастен к мошенничеству с квартирами. Об этом 3 ноября сообщила старший помощник руководителя подмосковного главного управления СКР Ольга Врадий.

«В квартире подозреваемого в Москве обнаружены пенсионер, прикованный к кровати наручниками, и мужчина, присматривающий за ним», — сообщила РИА Новости Врадий.

По её словам, пенсионер сообщил следователям, что его удерживают и вымогают у него квартиры, расположенные в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 1 ноября в подмосковной Истре в собственном доме из арбалета застрелили владельца «Мясной империи» Владимира Маругова.

Несколько человек в масках проникли в помещение на территории домовладения, связали хозяина дома и его жену и потребовали передачи средств, хранившихся в доме.

Женщина смогла освободиться и убежать. Она вызвала сотрудников правоохранительных органов, но, когда те прибыли на место, мужчина был уже мёртв. Арбалет, из которого он был застрелен, изъят. В тот же день был задержан один из подозреваемых — уроженец Средней Азии.

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