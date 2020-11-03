Одесса, Украина, , 11:23 — REGNUM В Одессе задержали осуждённого Олега Кочеткова, который сбежал из спецавтомобиля правоохранителей. Об этом сообщила 3 ноября пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

«Беглец задержан. Специальная полицейская операция «Сирена» снята», — сказано в сообщении.

Как рассказали в полиции, заключённого везли в спецавтомобиле на вокзал, откуда должны были этапировать в другой город. Мужчина повредил замок аварийного люка машины и скрылся от конвоиров.

Начата служебная проверка, правоохранителей, перевозивших заключённого, отстранили от службы и проверили на полиграфе.

Напомним, сбежавший Кочетков ранее был осуждён за кражу со взломом.

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