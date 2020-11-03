Одесса, Украина, 3 ноября 2020, 11:23 — REGNUM В Одессе задержали осуждённого Олега Кочеткова, который сбежал из спецавтомобиля правоохранителей. Об этом сообщила 3 ноября пресс-служба Национальной полиции Одесской области.
Как рассказали в полиции, заключённого везли в спецавтомобиле на вокзал, откуда должны были этапировать в другой город. Мужчина повредил замок аварийного люка машины и скрылся от конвоиров.
Начата служебная проверка, правоохранителей, перевозивших заключённого, отстранили от службы и проверили на полиграфе.
Напомним, сбежавший Кочетков ранее был осуждён за кражу со взломом.
Читайте ранее в этом сюжете: На Украине от полицейских сбежал заключённый