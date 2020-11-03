Тверь, , 11:20 — REGNUM Открытое горение ликвидировано в складском ангаре в Твери по данным на 10:59 3 ноября, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области.

«В 10:59 объявлена ликвидация открытого горения. К тушению привлечено более 90 человек личного состава и свыше 25 единицы техники. В 11:06 ранг пожара понижен до 1 номера», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в ангаре по адресу Подъездной проезд, 4, в Твери произошёл около 04:25 3 ноября. В 08:25 пожар локализовали на площади 5 тыс. кв.м. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. Создан оперативный штаб, ситуацию взял на контроль губернатор Игорь Руденя.

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