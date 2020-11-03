Гранд-Рапидс, США, , 11:03 — REGNUM Еврейское кладбище в Гранд-Рапидс, штат Мичиган, изрисовали надписями «Трамп» и «MAGA» (лозунг Трама — «Сделаем Америку снова великой»). Надписи появились на надгробьях 2 ноября, сообщает Times of Israel.

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Граффити появилось за несколько дней до президентских выборов в США, в которых Мичиган является ключевым колеблющимся штатом. Финальный предвыборный митинг президента США Дональда Трампа состоявшегося в районе Гранд-Рапидс 2 ноября.

100-летнее кладбище в Западном мичиганском городе Гранд-Рапидс принадлежит Конгрегации Ахава Исраэль, Консервативной синагоге. Раввин Давид Кришеф говорит, что надписи предположительно были сделаны в выходные дни.