Измир, Турция, , 11:05 — REGNUM Живого четырёхлетнего ребенка достали из-под завалов здания, обрушившегося в турецком Измире из-за землетрясения, произошедшего 30 октября, сотрудники спасательных служб страны. Об этом 3 ноября сообщил мэр города Тунч Сойер на своей странице в соцсети Twitter.

«Через 91 час (после землетрясения) произошло чудо. Спасатели благополучно извлекли (из-под завалов) четырехлетнюю … (девочку)», — говорится в сообщении.

Также Сойер указал, что данная новость заставила всех «испытать не только сильную боль, но и это счастье», и выразил благодарность спасателям.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября сотрудники спасательных служб Турции извлекли из-под завалов, которые образовались после произошедшего 30 октября в западной провинции страны Измир землетрясения, трехлетнего ребенка.

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