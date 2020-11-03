Рязань, , 11:01 — REGNUM Автомобиль скорой медицинской помощи около попал в ДТП в районе посёлка Шлаковый Рязани около 09:00 3 ноября. От столкновения с легковой машиной микроавтобус с двумя пациентами и бригадой медиков упал набок, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

Скорая помощь Кораблинской МРБ везла в лечебные учреждения областного центра двух пациентов. Спецавтомобиль двигался с включёнными сигналами и проблесковыми маячками. На Куйбышевском шоссе в скорую врезался ВАЗ-2110, микроавтобус упал набок. На месте работают сотрудники полиции, пострадавшим, один из которых несовершеннолетний, оказана медицинская помощь, их доставили в лечебные учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, подобное ДТП произошло в Рязани накануне, 2 ноября, — в аварию попал реанимационный автомобиль с пациентом с коронавирусом. Мужчина затем скончался в машине по дороге в больницу.

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