Москва, , 10:55 — REGNUM Сегодня, 3 ноября, президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и Федеральному канцлеру Австрии Себастиану Курцу в в связи с терактом в Вене, сообщается на сайте Кремля.

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Президент РФ подчеркнул, что теракт подтвердил бесчеловечную сущность терроризма, но «силам террора не удастся посеять вражду между людьми разных вероисповеданий».

Путин решительно осудил жестокое и циничное преступление террористов в Вене и подтвердил готовность России к укреплению взаимодействия с Австрией и другими странами в борьбе с терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате теракта в столице Австрии увеличилось до трех человек.

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