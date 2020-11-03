Омск, , 10:32 — REGNUM Следствие проводит проверку по информации о повреждении обелиска на Бульваре Победы в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 ноября в следственном управлении СКР по Омской области.

В СМИ появилась информация о том, что ночью 3 ноября неизвестные оторвали буквы «Я» и «М» со звезды с надписью «Слава Героям», установленной на Бульваре Победы.

«В ходе проверки будут установлены причастные к инциденту лица и выяснены все обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, благоустройство Бульвара Победы в Омске началось в 2018 году и завершилось в 2020-м. Общий объем финансирования — почти 238 млн рублей.

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