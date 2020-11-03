Иваново, , 10:23 — REGNUM Уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы возбуждено в Ивановской области в связи с удержанием людей на территории сельского храма, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Дело возбуждено по результатам проверки, взятой на контроль в центральном аппарате ведомства, о ее результатах руководитель регионального СУ СКР доложил председателю Следственного комитета.

По версии следствия, в период с июля 2018 года по 12 октября 2020 года «неустановленные лица, введя в заблуждение граждан о наличии у них смертельных болезней, создавая убеждение о невозможности их нахождения без угрозы для жизни и здоровья вне пределов территории, прилегающей к православному приходу Свято-Никольского храма села Чихачево Верхнеландеховского района Ивановской области Кинешемской епархии Русской Православной церкви, незаконно удерживали людей».

Люди, которые удерживались на территории храма, по данным следствия, не могли выйти за пределы территории храма, не имели возможности связаться с родными.

Следователи провели обыски на территории прихода Свято-Никольского храма села Чихачево, в личном жилище теперь уже бывшего настоятеля храма изъята документация, в частности, об отчуждении недвижимого имущества в его пользу, две единицы травматического оружия без разрешения, и около 2 млн рублей.

Отметим, что на сайте Кинешемской епархии сообщается, что настоятель Свято-Никольского храма села Чихачево схиархимандрит Иоанникий (Ефименко) освобожден от должности настоятеля прихода и запрещен в священнослужении вплоть до рассмотрения его дела в епархиальном суде «в связи с выявленными многочисленными пастырскими и каноническими нарушениями в обустройстве приходской жизни».