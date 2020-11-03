Волгоград, , 10:18 — REGNUM Обряд изгнания бесов решили провести родители над своим 10-летним школьником в селе Гусёвка Ольховского района Волгоградской области. Церемонию снимали на видео, ролик разлетелся по социальным сетям, сообщает 3 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Мальчика, бившегося в истерике, скрутил мужчина. Голос за кадром предлагает дать ребёнку крест, чеснок и отправить в монастырь. Родители уверены, что их сын одержим бесами. А виновата в этом, по мнению матери, якобы свекровь, пожилую женщину в семье считают «ведьмой». Недавно бабушка прислала внуку посылку с игрушками, после чего мальчик стал «неадекватно реагировать на религиозные символы», прокомментировал видеоролик один из подписчиков, добавив, что видео обряда изгнания бесов семья сама отправила в редакцию местного СМИ с просьбой о «любой помощи».

В семье воспитывается ещё один ребёнок, трёхлетняя девочка, которая присутствовала при обряде. Ситуацией заинтересовались органы опеки и попечительства, а также аппарат детского омбудсмена.