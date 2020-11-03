Сан-Сальвадор, , 10:01 — REGNUM Власти Сальвадора объявили о красном — максимальном — уровне тревоги в связи с надвигающимся на страну ураганом «Эта». Об этом заявил министр внутренних дел Сальвадора Марио Дуран.

«Объявляется «красный» уровень тревоги на национальном уровне. Все государственные учреждения будут привлечены к осуществлению плана национальной системы гражданской защиты. Задача защиты жизни сальвадорцев является одной из приоритетных задач», — написал Дуран в своём аккаунте в Twitter.

По его словам, должностные лица всех уровней должны проводить профилактическую эвакуацию на основе существующих карт рисков. Все морские суда, проводящие промысел на воде, отозваны обратно в порты. Помимо этого, приостановлена работа образовательных учреждений.

Ожидается, что скорость порывов ветра во время стихии составит 240 км/час.

Власти страны присвоили урагану «Эта» четвёртую категорию по шкале Саффира-Симпсона. Эта категория соответствует уровню ущерба «Огромный»: при ней деревья, кустарники и рекламные щиты повалены, сборные домики разрушены до основания, сильно повреждены окна, двери и крыши. Также затоплены участки, находящиеся на высоте до 3 метров над уровнем моря; наводнения распространяются на 10 км вглубь суши; существует ущерб от волн и переносимых ими обломков.