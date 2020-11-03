Санкт-Петербург, , 10:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге по подозрению в жестоком изнасиловании женщины и причинении повлекших смерть тяжких телесных повреждений задержали ее сожителя. При этом мужчина утверждает, что погибшую якобы избили четверо неизвестных лиц.

Как сообщает 3 ноября агентство «Оперативное прикрытие», тело женщины со следами побоев и изнасилования было найдено в квартире одного из домов по улице Генерала Симоняка в Кировском районе Петербурга накануне утром. Полицию вызвал проживающий там 34-летний петербуржец.

На теле 47-летней безработной зафиксированы множественные ушибы головы, разрыв губ, кровоизлияние глаз, перелом ребер, следы изнасилования в извращенной форме и множественные кровоподтеки.

Как заявил сожитель погибшей, его женщину якобы избили четверо неизвестных. Несмотря на это, главным подозреваемым стал он сам. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания на двое суток.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности, возбуждено уголовное дело.