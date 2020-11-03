Манагуа , , 09:45 — REGNUM Ураган «Эта» пришёл на территорию Никарагуа, его скорость составляет 250 км/час. Об этом сообщает Prensa Latina.

Специалисты уже присвоили урагану пятую категорию по шкале Саффира-Симпсона, что является максимальным значением.

Ураган вошёл на территорию страны недалеко от муниципалитета Пуэрто-Кабесас. Согласно прогнозам метеорологов, ураган пройдёт по Никарагуа на северо-запад до ночи 4 ноября, а в течение 5 ноября стихия зайдёт на территорию Гондураса и пройдёт по ней.

Согласно шкале Саффира-Симпсона, пятая категория ураганов имеет статус «Катастрофический» — при нём падают все деревья, кустарники и рекламные щиты, многие здания серьёзно повреждаются, некоторые здания разрушаются полностью, а сборные домики находятся под угрозой сноса. Также сильный ущерб причиняется нижним этажам зданий на высоте до 4,6 м над уровнем моря в зоне, простирающейся на 45,7 км вглубь суши. Согласно категории, необходимы массовые эвакуации населения с прибрежных территорий.