Тверь, , 09:38 — REGNUM Крупный пожар произошёл в ангаре склада в Твери рано утром 3 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании в ангаре по адресу Подъездной проезд, д.4, поступило в 04:25, пожару присвоен третий номер. В 08:25, спустя четыре часа, огонь удалось локализовать на площади 5 тыс. кв. м. В тушении пожара задействованы более 90 человек личного состава и свыше 25 единицы техники.

На месте создан оперативный штаб, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, ситуация находится на контроле губернатора Игоря Рудени.

Погибших и пострадавших нет. На данный момент ранг пожара понижен до второго номера.

По данным СМИ, в загоревшемся ангаре хранилась пищевая плёнка.