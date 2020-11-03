Мапуту, , 09:39 — REGNUM Боевики атаковали девять деревень в округе Муидумбе в провинции Кабу-Дельгаду на севере Мозамбика в субботу, 31 октября, и воскресенье, 1 ноября. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на репортажи местных СМИ.

По информации журналистов, в ходе нападений девять жителей были обезглавлены, а имущество многих других было уничтожено.

В интервью корреспонденту ВВС представитель местной полиции отрицал, что какая-либо из деревень все еще находится под контролем боевиков.

В Мозамбике в настоящее время действует связанная с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группировка, известная как «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С августа 2020 года боевики группировки контролируют ключевой северный порт Мозамбика Мосимбоа-да-Прайя.