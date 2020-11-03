Ланьчжоу, Китай, , 09:30 — REGNUM На химическом заводе в городе Ланьчжоу, который является административным центром северо-западной китайкой провинции Ганьсу, произошел взрыв. Об этом 3 ноября сообщает Центральное телевидение Китая.

Уточняется, что взрыв прогремел около 8:00 по местному времени (около 3:00 мск) и что в результате произошедшего на предприятии произошло возгорание. При этом открытое горение было ликвидировано в 9:40 (4:40 мск).

Также отмечается, что в данный момент на месте происшествия ведут работу сотрудники противопожарных служб и другие специалисты. Информация о жертвах в результате инцидента не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум пять человек погибли, трое серьезно пострадали и ещё один числится как пропавший без вести в результате пожара на станции сжиженного природного газа (СПГ) компании PipeChina в городе Бэйхай в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР.