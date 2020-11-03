Соликамск, Пермский край, , 09:29 — REGNUM В Соликамске в колонии № 9 (Пермский край) 23-летний заключенный совершил попытку суицида. Молодого человека доставили в больницу УФСИН, но врачи не смогли спасти пациента, сообщает 59.RU.

При осужденном обнаружена предсмертная записка, где он объяснил своё желание уйти из жизни. Материалы по факту смерти заключенного в колонии № 9 переданы в Следственный комитет.

Стоит отметить, соликамская исправительная колония получила скандальную известность. Около года назад в интернете было опубликовано видео, на котором запечатлено сексуальное насилие в отношении одного осужденного. Ролик вызвал широкий резонанс, проверки и возбуждение уголовного дела. Впоследствии колония отметилась еще одним ЧП — один осужденный залез на вышку и требовал встречи с прокурором, в противном случае мужчина грозился совершить суицид. Ещё один осужденный покончил жизнь самоубийством в швейном цехе пенитенциарного учреждения.

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