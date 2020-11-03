Гулисо, , 09:29 — REGNUM В ходе нападения неизвестных в западной части Оромии, самого густонаселенного региона Эфиопии, погибли несколько десятков человек, передает ВВС Amharic со ссылкой на заявление представителей местной администрации.

В правительстве Оромии произошедшее назвали «террористическим актом».

Представитель пресс-службы администрации заявил, что в район Гулисо была направлена группа по расследованию инцидента, подчеркнув, что число погибших может быть «высоким».

Убийства происходят на фоне вражды на этнической почве, что продолжает создавать проблемы для правительства лауреата Нобелевской премии мира премьер-министра Абия Ахмеда.

В его администрации выразили соболезнования семьям погибших, точное число которых оказалось трудно установить. По словам активистов, жертвами беспорядков могли стать более 100 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами столкновений в Эфиопии стали более 25 человек