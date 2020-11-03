Пекин, , 09:24 — REGNUM Как минимум пять человек погибли, трое серьезно пострадали и ещё один числится как пропавший без вести в результате пожара на станции сжиженного природного газа (СПГ) компании PipeChina в городе Бэйхай в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. Об этом 3 ноября сообщает Центральное телевидение Китая.

По данным источника, пожар начался в 11:45 по местному времени (06:45 мск) и к 11:55 (06:55 мск) контролировался сотрудниками противопожарных служб.

Также указывается, что в настоящее время всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь и уточняется, что работы по поиску и спасению на месте происшествия продолжаются. Причина пожара устанавливается, идет расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в муниципалитете Чина в мексиканском штате Нуэво-Леон взорвался участок магистрального газопровода, после чего начался крупный пожар.