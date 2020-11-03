Вена, , 09:06 — REGNUM Число погибших в результате теракта в столице Австрии увеличилось до трех человек. Об этом 3 ноября сообщил глава земельной полиции Вены Герхард Пюрстль.

«Три жертвы среди гражданских лиц, четвертый погибший — сам преступник», — приводит его слова РИА Новости.

Также Пюрстль уточнил, что в число жертв террористической атаки входят двое мужчин и одна женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Испании Педро Санчес поддержал жителей Австрии в связи с терактом в Вене.