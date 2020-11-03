Паданг, Индонезия, , 08:47 — REGNUM Автобус с пассажирами перевернулся в туристической зоне Чинангкиак в индонезийской провинции Западная Суматра, сообщает Detik.

Известно, что в результате инцидента 15 человек получили ранения, один ребенок был направлен в больницу Паданга.

«Всего в автобусе было 30 человек. 15 человек получили травмы, в том числе ребенок, которого пришлось доставить в Паданг, потому что он был серьезно ранен», — заявил начальник полиции города Солок Ферри Суванди.

По данным источника, автобус перевернулся при попытке подняться по крутой и холмистой дороге к туристической достопримечательности. Инцидент произошел днём 2 ноября 2020 года.

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