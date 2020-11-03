Иволгинский район, Бурятия, , 08:47 — REGNUM В посёлке Сотниково под Улан-Удэ 2 ноября горел дом многодетной семьи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС Бурятии, в доме проживала женщина с четырьмя детьми.

К моменту прибытия пожарных, дом был охвачен огнём полностью. Им удалось ликвидировать пожар, не допустив его перехода на забор и соседние строения. По предварительным данным, возгорание произошло из-за перекала печи.

«К сожалению, когда трое детей уже были снаружи, возможности спасти четвертого ребенка не было. В пожаре погибла 7-летняя девочка», — отметили в агентстве.

Руководство посёлка и района в настоящее время решают вопрос о размещении семьи. Соседи женщины предложили ей дом, а глава поселения — размещение в хосписе при местной церкви. Власти также пообещали обустроить предложенный соседями дом, если женщина выберет его.

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