Сантьяго, , 08:43 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано сейсмологами у побережья Чили. Об этом 3 ноября сообщает Геологическая служба США (USGS).

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился на расстоянии в 481 км в юго-западном направлении от чилийского города Кельон, в котором проживает свыше 13,6 тыс. человек.

Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 км. При этом информация о пострадавших и разрушениях из-за землетрясения не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2 на территории Индонезии.