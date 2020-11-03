Измир, Турция, , 08:39 — REGNUM Количество погибших в результате землетрясения, которое 30 октября произошло в западной турецкой провинции Измир, выросло до 100. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба Управления по чрезвычайным ситуациям страны.

«По последним данным, в результате землетрясения погибли 100 человек», — говорится в сообщении.

Помимо этого, известно, что из-за землетрясения пострадали 994 человека, 847 из которых выписаны из больниц и ещё 147 получают медицинскую помощь.

Также указывается, что в данный момент на завалах пяти разрушенных и сильно повреждённых зданий в Измире продолжаются поисково-спасательные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число погибших из-за землетрясения, произошедшего 30 октября в провинции Турции Измир возросло до 98.

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