Измир, Турция, , 08:03 — REGNUM Число погибших из-за землетрясения, произошедшего 30 октября в провинции Измир, расположенной на западе Турции, возросло до 98. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба Управления по чрезвычайным ситуациям страны.

«По последним данным, в результате землетрясения погибли 98 человек», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что по этой же причине в стране пострадали 994 человека, 847 из которых выписаны из медучреждений и ещё 147 получают медицинскую помощь.

Кроме того, указывается, что в настоящее время на завалах пяти разрушенных и сильно повреждённых зданий в Измире продолжаются поисково-спасательные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по меньшей мере 95 человек погибли в Турции результате землетрясения, которое произошло 30 октября на западе страны.