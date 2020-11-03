Омск, , 07:57 — REGNUM Вандалов, повредивших звезду на Бульваре Победы, разыскивают в Омске. Готовится документация для обращения в правоохранительные органы, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии.

В Омске ищут вандалов, повредивших звезду на Бульваре Победы Пресс-центр администрации города Омска

Инцидент произошёл ночью 3 ноября. Дежуривший на территории охранник видел группу молодых людей, гуляющих по бульвару. Причастны ли они к произошедшему, выяснят правоохранители. Устанавливается сумма причинённого ущерба.

В мэрии напомнили, что благоустройство Бульвара Победы началось в 2018 году и завершилось в 2020-м. За это время на бульваре заменили освещение, установили новые скамьи и урны, уложили брусчатку и тротуарную плитку, заложили аллею ветеранов и так далее. Общий объем финансирования составил почти 238 млн рублей.

В 2021 году на бульваре планируют установить камеры видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске вандал разрисовал историческое здание. Горожан просят помочь установить его личность.

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