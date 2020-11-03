Южно-Сахалинск, , 07:46 — REGNUM Пожар произошел в здании бани в селе Рейдово на курильском острове Итуруп, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Сообщается, что спасатели прибыли на место происшествия спустя три минуты после поступления сигнала о пожаре. К моменту прибытия пожарных здание уже было полностью охвачено огнем, у бани от пожара обрушилась крыша. Спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание, пострадавших не было. Причины происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября пожар произошел в бане, расположенной на территории обсерватора для больных коронавирусной инфекцией. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

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