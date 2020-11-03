Петропавловск-Камчатский, , 07:19 — REGNUM На Камчатке разыскивают хозяина вертолёта, который совершил посадку в кратере вулкана Мутновский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки».

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В дирекцию природного парка обратился гражданин, обнаруживший в соцсетях фотографию, на которой вертолёт находится на фоне Большого фумарольного поля в кратере вулкана. Мутновский входит в состав Южно-Камчатского природного парка, который является объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки». Выяснилось, что 17 августа один из путешественников стал очевидцем посадки вертолёта в кратер вулкана. Он запечатлел этот момент на фото.

«По словам автора снимка, на вертолете (предположительно Ми-8) отсутствовали бортовые номера, позволяющие его идентифицировать. Единственное, запомнилась аэрография: рисунок изображал город, явно находящийся за пределами Камчатского края», — уточнили в дирекции КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки».

Расследование продолжается. Дирекция природного парка обратилась к жителям Камчатки с просьбой оказать содействие в установлении личности хозяина вертолёта, грубо нарушившего природоохранное законодательство.

Как сообщало ИА REGNUM, заповедник «Кологривский лес», расположенный в Костромской области, включили во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО.