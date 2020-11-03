Оттава, , 07:01 — REGNUM Тела троих погибших и одного раненого обнаружили местные жители в гравийном карьере в провинции Британская Колумбия на западе Канады, передает телеканал CTV.

Два трупа нашли в сгоревшем трейлере. Раненый находился в другом автомобиле. Тело третьего погибшего лежало недалеко от этого транспортного средства.

Полиция предполагает, что потерпевшие могли получить раны в результате стрельбы, хотя изначально сообщалось о произошедшем дорожно-транспортном происшествии. Ведется расследование инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября в канадском городе Монреале полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве двух женщин.

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