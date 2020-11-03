Вашингтон, , 06:56 — REGNUM Неизвестные обстреляли отель Holiday Inn, в котором остановилась съёмочная группа телеканала НТВ. Стрельба велась с улицы по остеклению здания в ночь на 3 ноября, по предварительной информации, никто не пострадал.

«Я писал сюжет, услышал звуки, как мне показалось, — выстрелов. Их я могу по своему опыту работы в горячих точках различить, — прокомментировал инцидент корреспондент НТВ Алексей Веселовский. — После этого я спустился вниз, вход был перекрыт полицией, затянут полицейской лентой. Полицейские ничего не комментировали. Сотрудник отеля сказал, что была стрельба».

В настоящее время ситуация на месте происшествия спокойная. В полиции устанавливают личности злоумышленников, сотрудники отеля меняют остекление.

Ранее посольство России в Вашингтоне предупреждало, что российским журналистам, прибывающим для работы в США, следует опасаться провокаций в связи с предвзятым отношением к ним американских властей и проведением выборов президента 3 ноября.

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