Сантьяго, , 06:24 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,0 у побережья Чили, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения находился по координатам 44,38 градусов южной широты и 79,3519 градусов западной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных пострадавших не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Чили. Его эпицентр располагался в 36 километрах от поселка Рауко на глубине 58,3 километра. Пострадавших не было.

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