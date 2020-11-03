Владивосток, , 05:54 — REGNUM Краевой суд Приморья 2 ноября вынес обвинительный приговор бывшему замначальника УМВД РФ по краю — начальнику следственного управления Илье Шамратову, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу суда.

Читайте также: СМИ сообщили об аресте замначальника УМВД по Приморью

Суд признал бывшего служителя закона Илью Шамратова виновным в превышении должностных полномочий и мошенничестве при получении премий.

Шамратова приговорили к наказанию в виде лишения права на три года занимать должности в госорганах и штрафу в 250 тыс. рублей. Наказание в виде штрафа постановлено исполнять самостоятельно.

Приговор в силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, Илья Шамратов был задержан в феврале 2017 во Владивостоке. Его обвиняли в том, что с 2013 по 2017 годы одному из заместителей начальника УМВД была выплачена разовая премия в размере трёх миллионов рублей.

Установлено, что 27 потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 12 млн рублей.

Кроме того, Шамратов незаконно получил в 2014 году удостоверение ветерана боевых действий и в течение трёх лет получал соответствующие пенсию, похитив более 80 тыс. рублей.