Мехико, , 05:44 — REGNUM В муниципалитете Чина в мексиканском штате Нуэво-Леон взорвался участок магистрального газопровода, после чего начался крупный пожар, сообщил губернатор региона Хайме Родригес Кальдерон на своей странице в Twitter.

Взрыв произошел в пустыне, вдали от населенных пунктов. В результате происшествия никто не пострадал. При этом, по словам Кальдерона, газоснабжение потребителей удается поддерживать без сбоев. На месте работают бригады спасателей и военных.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября на газоперерабатывающей станции в Дергачёвском районе Харьковской области произошел взрыв. В результате этого три человека погибли и еще восемь — получили травмы и ожоги.

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