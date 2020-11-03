Вена, , 05:03 — REGNUM Меры безопасности на своих границах с другими странами усилила Австрия после серии нападений в Вене, заявил генеральный директор австрийской полиции общественной безопасности Франц Руф в ходе пресс-конференции.

По его словам, этот шаг был согласован с властями соседних государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Австрии Себастьян Курц написал на своей странице в Twitter, что для обеспечения безопасности в Вене будет задействована австрийская армия.

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