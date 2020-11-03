Тула, , 04:36 — REGNUM В Венёвском районе Тульской области в ночь на 3 ноября произошёл сход вагонов грузового поезда с железнодорожного пути. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о произошедшем на перегоне Венёв — Мордвес на пульт диспетчера «Единой службы спасения — 112» поступило в 01:00.

По данным ведомства, с рельсов сошли четыре товарных вагона грузового поезда. При этом опрокидывания вагонов и россыпи груза не произошло.

Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. В настоящее время на месте произошедшего работают оперативные службы.