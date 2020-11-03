Момский район, Якутия, , 04:16 — REGNUM Прокуратура Момского района Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении студента 2 курса отделения вольной борьбы вуза. Его обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведовства.

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Как удалось установить следователям, в июле обвиняемый ночью в селе Хонуу встретил на улице прохожего и спровоцировал конфликт.

Пользуясь своим физическим превосходством, используя спортивные навыки, студент совершил бросок потерпевшего на землю и несколько раз ударил его по лицу.

«Мужчине причинены телесные повреждения в виде оскольчатого перелома ключицы, сломано несколько зубов», — добавили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд.

Отмечается, что обвиняемый полностью признал вину и возместил потерпевшему причиненный моральный вред.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге местный житель избил на глазах у прохожих маленькую девочку.