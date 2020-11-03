Вена, , 03:44 — REGNUM Несколько человек погибли и несколько пострадали в результате террористического акта, который произошел в столице Австрии Вене, заявил австрийский министр внутренних дел Карл Нехаммер на пресс-конференции.

По его словам, в городе скрывается как еще как минимум один преступник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал OE24 распространил информацию о том, что полиция Вены задержала четырех подозреваемых в совершении теракта в городе и ведет розыск еще троих террористов.

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