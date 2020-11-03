Вена, , 03:32 — REGNUM Розыск еще троих подозреваемых в совершении серии атак на столицу Вены Австрии ведут правоохранительные органы страны, передает телеканал OE24.

Ранее стало известно о задержании четверых подозреваемых в совершении теракта в городе. Представитель МВД Австрии Гаральд Зёрёс заявил, что стрельба в Вене велась в шести местах.

Как сообщало ИА REGNUM, австрийское издание Kurier распространило информацию о том, что в отеле Hilton в центре Вены могут быть захвачены заложники.

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