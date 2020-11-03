Измир, Турция, , 03:35 — REGNUM Количество погибших из-за землетрясения, которое произошло в западной турецкой провинции Измир 30 октября, увеличилось до 98 человек. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба Управления по чрезвычайным ситуациям страны.

По последним данным ведомства, из больниц были выписаны 847 граждан из 994 пострадавших. В медицинских учреждениях продолжают находиться 147 человек.

Поисково-спасательные работы в Измире продолжаются на завалах пяти разрушенных и сильно повреждённых зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 95 человек погибли в Турции результате землетрясения, которое произошло 30 октября на западе страны.

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