Вена, , 03:22 — REGNUM Шесть мест в австрийской столице Вене, в которых злоумышленники веди стрельбу по окружающим, удалось установить полиции города. Об этом заявил представитель МВД Австрии Гаральд Зёрёс, передает телеканал ORF.

Ранее сообщалось, что в Вене был поднят в небо полицейский вертолет для информирования граждан об угрозе теракта.

Напомним, в результате серии атак на объекты в Вене, в том числе и на синагогу, погиб по меньшей мере один человек, а еще 15 — получили ранения. По информации ряда австрийских СМИ, полицейским удалось задержать четверых подозреваемых в совершении терактов.

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