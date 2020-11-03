Вена, , 02:59 — REGNUM Заложников в отеле Hilton в центре австрийской столицы Вене могли захватить террористы, атаковавшие объекты в городе, сообщает издание Kurier со ссылкой на свои источники

Ранее австрийские СМИ распространили информацию о том, что посетителей японского ресторана Akakiko в Вене взяли в заложники.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в австрийской столицы был убит по меньшей мере один человек и ранены 15.

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