Вена, , 02:42 — REGNUM Защиту свободы и демократии всеми необходимыми способами будут осуществлять власти Австрии, в столице которой произошел теракт. Об этом на своей странице в Twitter написал австрийский президент Александер Ван дер Беллен.

Он выразил поддержку всем гражданам, которые вынуждены были столкнутся с этой опасной ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене террористической атакой и пообещал, что полиция примет решительные меры в борьбе с напавшими на город.

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