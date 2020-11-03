Вена, , 02:13 — REGNUM Ужасной террористической атакой является то, что произошло в столице Австрии Вене, написал на своей странице в Twitter австрийский канцлер Себастьян Курц.

По его словам, страна переживает непростое время. При этом Курц пообещал, что правоохранительные органы примут решительные меры против нападавших. Глава правительства Австрии также отметил, что для охраны столицы задействовали войска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Австрии Карл Нехаммер назвал терактом стрельбу в Вене, в результате которой по меньшей мере один человек погиб и 15 — пострадали.

Читайте также: Полиция Вены задержала четырех подозреваемых в атаках на город — СМИ