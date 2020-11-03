Вена, , 01:37 — REGNUM Полицейский вертолет поднят в небо над столицей Австрии Веной для информирования граждан об угрозе теракта, сообщает газета Kurier.

Через громкоговорители людей просят покинуть улицу и оставаться дома или в укрытиях. Движущиеся в центр города автомобили останавливаются полицией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате серии атак в Вене были ранены по меньшей мере 15 человек.

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